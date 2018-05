Facebook desembarca a la Torre Agbar per controlar les «fake news»

La companyia nord-americana Facebook ha escollit Barcelona per instal·lar un dels seus centres de control de les fake news. Tal com avança aquest dilluns el portal especialitzat Cinco Días , la xarxa social encapçalada per Mark Zuckerberg s'assentarà a la Torre Agbar, on situarà 500 treballadors en vuit plantes que vigilaran i eliminaran continguts.Les 500 persones treballaran per l'empresa Competence Call Center (CCC), que ja havia anunciat el lloguer de 9.000 metres quadres de vuit plantes de l'emblemàtic edifici. Aquesta mateixa empresa ja té un centre de control a Essen, Alemanya, treballant també per la xarxa social.La notícia arriba mesos després que l'Agència Europea del Medicament descartés, precisament, la Torre Agbar per acollir la seva seu. El Brexit va provocar el canvi de ciutat de l'Agència i malgrat que Barcelona era una de les candidates, va acabar escollint Amsterdam.

