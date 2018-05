Felip VI, Josep Cuní i l'absència del comte de Godó al dinar d'empresaris

Fa gairebé un mes que Felip VI va ser a Barcelona. Va entregar els diplomes de l'escola judicial i després va dinar amb un selecte grup d'empresaris. Els assistents us els va detallar en exclusiva NacióDigital.



A l'àpat va cridar l'atenció que no hi fos Javier Godó, comte de Godó i editor de La Vanguardia, RAC1 i 8tv. Dies després arriben algunes versions de la seva absència.

A Madrid, tant a Zarzuela com a Moncloa, segueixen molestos amb Godó pel tractament donat pels mitjans del seu grup al procés. Els intents de suavitzar la línia editorial sobiranista de la ràdio i la televisió i l'enduriment del perfil unionista del diari no són suficients per a ells.Segons expliquen que es prescindís, per motius econòmics, de Josep Cuní. Es va llegir com la pèrdua d'un dels pocs espais que podia oferir una versió "diferent de la de TV3". A Cuní l'ha acabat substituint a les nits Ramon Rovira, que inicialment va arribar al grup per dirigir-ne la divisió audiovisual.Ho ha explicat avuia la seva secció El despertador, que podeu recuperar íntegrament clicant aquí.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)