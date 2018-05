VÍDEO Al final, el clàssic sí que va tenir «passadís»

El cos tècnic li ha fet el passadís als jugadors

👏👏

🔵🔴 Força Barça! pic.twitter.com/XRtOL6m1Yj — FC Barcelona 🏆🏆 (@FCBarcelona_cat) 6 de maig de 2018

🎥AUTOPASSADÍS. El cos tècnic del Barça fa el passadís als jugadors #frac1 pic.twitter.com/rsexSeIIkz — El Barça juga a RAC1 (@FCBRAC1) 6 de maig de 2018

Empat i rècord d'imbatibilitat encara sobre la taula (2-2). El Barça ha plantat cara (i durant tota la segona part amb un home menys) al Madrid aquest diumenge en el que ha estat el darrer clàssic d'Andrés Iniesta amb la samarreta blaugrana . Luis Suárez i Leo Messi han anotat els gols del Barça, mentre que Cristiano Ronaldo i Gareth Bale han complert amb els blancs.A part de l'apartat estrictament futbolístic, sobre la gespa del Camp Nou surava la polèmica negativa dels jugadors del Reial Madrid a fer el passadís al Barça, que ja ha guanyat la Lliga i la Copa. L'anomalia, però, es va solucionar al final del partit. En certa mesura.Després del xiulet de l'àrbitre que va donar per acabat el clàssic, els jugadors del Barça i els tècnics es van concentrar al centre del camp per celebrar la Lliga i la Copa, i donar les gràcies a l'afició pel seu suport.I llavors, esperonats per Gerard Piqué, el cos tècnic va fer el passadís als jugadors quan marxaven del camp. "Érem campions de Lliga i no ens han fet el passadís, així que demanem al cos tècnic que ens el faci", va dir Piqué, micròfon en mà, en clara al·lusió als jugadors blancs. Ho podeu veure en aquests vídeos.

