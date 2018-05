El Rufián més irònic incendia la xarxa amb els seus comentaris sobre el clàssic

Que alguien le diga al árbitro que el Barça ya ha ganado la Liga. — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 6 de maig de 2018

Lo del arbitraje tiene que ser para compensar la imagen terrible de todo un Camp Nou a los pies de un señor de Albacete. — Jorge Bustos (@JorgeBustos1) 6 de maig de 2018

Empat i rècord d'imbatibilitat encara sobre la taula. El Barça ha plantat cara (i durant tota la segona part amb un home menys) al Madrid aquest diumenge en el que ha estat el darrer clàssic d'Andrés Iniesta amb la samarreta blaugrana. Luis Suárez i Leo Messi han anotat els gols del Barça, mentre que Cristiano Ronaldo i Gareth Bale han complert amb els blancs. Mentre la pilota lliscava per la gespa del Camp Nou, a la xarxa hi ha hagut molta activitat. La tensió del partit s'ha traslladat a Twitter i, en aquest context, han destacat les piulades de Gabriel Rufián.El diputat d'Esquerra Republicana al Congrés ha estat força actiu en el seu compte personal al llarg del partit. Sigui com sigui, li han calgut tan sols dues piulades i un retuit per incendiar la xarxa. Amb el seu to irònic característic, Rufián ha fet befa de l'actuació de l'àrbitre (molt criticada en general) i ha posat l'accent en l'agressivitat dels jugadors blancs. A continuació, les publicacions del polític republicà.

