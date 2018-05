Tres morts en un accident múltiple a la C-12 al Segrià

Volem donar el nostre condol als familiars i amics del company que ha mort en accident de trànsit fora de servei a Llardecans, així com a les persones properes de les altres 2 persones que han perdut la vida al mateix accident pic.twitter.com/FoFkzPu4tB — Mossos (@mossos) 6 de maig de 2018

Tres persones han mort en un accident amb tres vehicles implicats a la C-12 a Llardecans, al Segrià, segons ha informat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). En el moment del sinistre, s'ha produït el desenllaç de dos dels ocupants i un altre ha resultat ferit crític. Aquest darrer, ha mort més tard, quan ha estat evacuat a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida. Una altra persona també ha resultat ferida i ha estat trasllada al mateix centre sanitari.Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per determinar les causes de l'accident. El conductor de la furgoneta es va autolesionar just després del xoc, tal com ha avançat la Cadena Ser . La policia catalana treballar per aclarir, doncs, si la col·lisió també va ser provocada.L'avís de l'accident s'ha rebut a les 20.23 hores quan, segons les primeres informacions, un vehicle d'assistència en carretera ha envaït el carril contrari per causes que es desconeixen i ha impactat frontalment amb dos vehicles. Els fets han tingut lloc al punt quilomètric 106 d'aquesta carretera. En aquest accident hi han treballat set ambulàncies del SEM.Una de les víctimes mortals del sinistre és un agent dels Mossos d'Esquadra que en el moment dels fets es trobava fora de servei, segons han confirmat fonts de la policia catalana. En un missatge al seu perfil oficial de Twitter, els Mossos han traslladat els seu condol a familiars i amics de l'agent i al de les altres dues víctimes mortals.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)