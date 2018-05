Dos morts i un ferit crític en un accident múltiple a la C-12 al Segrià

Dues persones han mort i dues més han resultat ferides, una d'elles de gravetat, en un accident amb tres vehicles implicats a la C-12 a Llardecans, al Segrià, segons ha informat el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).L'avís de l'accident s'ha rebut a les 20.23 hores quan, segons les primeres informacions, un vehicle d'assistència en carretera ha envaït el carril contrari per causes que es desconeixen i ha impactat frontalment amb dos vehicles. Els fets han tingut lloc al punt quilomètric 106 d'aquesta carretera.A causa de l'impacte han mort dues persones i dues més han resultat ferides. Una d'elles de gravetat i l'altra crítica. Totes dues han estat evacuades a l'hospital Arnau de Vilanova de Lleida. En aquest accident hi han treballat set ambulàncies del SEM.

