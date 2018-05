El clatellot fulminant de Sala-i-Martin a Ciutadans i Arrimadas

Suposo que això ho fan perquè, a diferència dels altres, ells volen governar "PARA TODOS LOS CATALANES": per això condecoren als que venen de fora per a hostiar a la meitat dels catalans que ells diuen defensar. Bravo! Qui viu a Matrix, @InesArrimadas? https://t.co/OLsv7Md0fO — Xavier Sala-i-Martin (@XSalaimartin) 6 de maig de 2018

Ciutadans té previst demanar al Congrés dels Diputats que condecorin els agents de la policia espanyola i la Guàrdia Civil desplegats a Catalunya per aturar la celebració del referèndum de l'1-O. En aquest sentit, Xavier Sala-i-Martin ha reaccionat amb contundència a través de les xarxes socials i ha carregat directament contra la formació taronja i la líder del partit a Catalunya, Inés Arrimadas.Amb to irònic, l'economista ha etzibat a Cs que condecorar "als que vénen de fora per a hostiar a la meitat dels catalans que ells diuen defensar" deu formar part de la voluntat de governar "para todos los catalanes". "Bravo! Qui viu a Matrix, Inés Arrimadas?", remata Sala-i-Martin.

