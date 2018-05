Artur Mas, vetat a Madrid

L'expresident de la Generalitat de Catalunya, Artur Mas, havia d'assistir aquest proper dimecres a un debat a la Universitat Politècnica de Madrid (UPM). L'acte "Cataluña: el ayer y el mañana", però, ha canviat a última hora d'ubicació. Tindrà lloc en un "altre recinte privat", tal com ha destacat l'Asociación Ítaca, encarregada d'organitzar-lo.L'entitat assegura que la UPM i l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Industrials els hi ha prohibit celebrar la trobada en les seves instal·lacions, malgrat que incialment estava previst així. En un correu enviat als assistents, al qual ha tingut accés el diari El Plural , es detalla que s'ha vetat la figura d'Artur Mas perquè pot "danyar la imatge de la universitat" o crear una polèmica "inecessària" pel fet de ser una persona "tan representativa del nacionalisme català".Per això, l'acte tindrà lloc en un recinte extern al centre universitari. Ara bé, de menors dimensions i, per tant, amb menys aforament. Això implica que s'hauran de sortejar les places. La Asociación Ítaca ha criticat durament la decisió de la UPM i l'ETSII perquè entén que la universitat ha de ser un lloc de "debat i difusió d'idees, incloses les que incomoden".

