El Barça acomiada Iniesta amb un empat en el seu darrer clàssic (2-2)

El Barça segueix invicte a la Lliga després de plantar cara (i durant tota la segona part amb un home menys) al Madrid amb un 2-2 en el que ha estat el darrer clàssic d'Andrés Iniesta amb la samarreta blaugrana. Luis Suárez i Leo Messi han anotat els gols del Barça, mentre que Cristiano Ronaldo i Gareth Bale han complert amb els blancs, en una nit festiva on l'afició ha recordat als blancs els dos títols aconseguits aquesta temporada (Copa i Lliga) i han ovacionat Iniesta quan ha estat canviat.No era un clàssic normal, primer perquè el resultat no alterava el guanyador de Lliga, el Barça, però també perquè era el darrer en què podríem gaudir d’Andrés Iniesta repartint joc sobre la gespa amb la samarreta blaugrana. Tot i això, el partit ha començat ben elèctric, amb molta pressió pels dos cantons, i prova d’això és que la primera falta ha trigat ni més ni menys que 20 segons en arribar, de les botes d’Ivan Rakitić.Cristiano Ronaldo no ha tocat pilota fins el minut 4, moment en què s’ha endut una xiulada per una jugada que no ha arribat a més. Al 9, però, arribava el primer gol del Barça. Una triangulació des de mig camp feia que Luis Suárez enviés una pilota a la banda perquè Sergi Roberto la jugués fins centrar-la de nou a Suárez, que després d’una desmarcada prodigiosa enfonsava la bola des del pal dret de Keylor Navas a l’esquerra, sense que el porter blanc pogués fer res per aturar-la.Suárez, amb el seu 30è gol aquesta temporada, inundava d’alegria el Camp Nou, una alegria, però, que al minut 14 es frenaria amb un gol de Cristiano Ronaldo, que arribava després d’una jugada conjunta i a passada a Karim Benzema.El transcurs de la primera part ha estat molt tens pels dos cantons, amb enganxades entre Jordi Alba i Luka Modrić, on el de L’Hospitalet ha enganxat pel coll al croat al minut 30, però també entre Gareth Bale i Samuel Umtiti, on el galès ha reiterat en faltes fins escombrar el blaugrana en la lluita per una pilota a la banda.El moment màxim de tensió de la primera part ha arribat just al final, al minut 47, quan Marcelo i Sergi Roberto s’han enganxat al límit de l’àrea blaugrana. Un cop del blanc ha despertat l’ira de Roberto, que li ha etzibat un altre cop, aquest a la cara. A l’àrbitre Alejandro José Hernández Hernández no li ha tremolat el pols i li ha ensenyat una targeta vermella directa que ha enviat el blaugrana al túnel de vestidors, una decisió que ha enfurismat de valent els seus companys d’equip.La segona part ha iniciat amb un canvi de plantejament dels homes d’Ernesto Valverde. Amb un jugador menys, però, han presentat batalla, i al minut 51 Messi enfonsava la pilota a la porteria de Navas. Suárez havia jugat una pilota després d’un frec a frec amb Varane, que els blancs han reclamat com a falta. Una centrada de l’uruguaià al límit de l’àrea ha fet que Messi fes un vestit a la defensa visitant, sobretot a Casemiro. Després de regatejar a Ramos, ha tocat la pilota amb un efecte suficient per marcar el segon del Barça.Tres minuts després, l’àrbitre anul·lava correctament un gol a Rakitić per fora de joc, i al 56 el partit s’aturava per fer una forta ovació a Iniesta, que sortia del camp entre aplaudiments i clams per deixar el braçal de capità a Messi, i la plaça a la gespa a Paulinho. Tot i que el Barça ha tingut el tercer a les botes de Messi, en una pilota que Navas ha enviat a còrner després d’una llarga cursa de l’argentí, sería Bale qui al 71 igualava de nou el marcador amb un gran xut, en què ha engaltat una pilota que venia directa de fora de l’àrea i que Ter Stegen no podia aturar.A partir d'aquí el partit ha anat d'una banda a l'altra del camp, i si al minut 79 Modrić tenia opció de sumar un gol al compte blanc, Messi la tenia per duplicat al minut 81. Amb tot, la classificació no es mou, on el Madrid lluita per aconseguir la segona posició, que actualment té en en el seu govern el seu altre enemic, l'Atlético, a un punt de distància.

