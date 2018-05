VÍDEOS El Camp Nou es tenyeix de groc per exigir la llibertat dels presos polítics

No ha calgut mosaic per tenyir la graderia del Camp Nou en els instants previs al Clàssic. Aquest diumenge l'afició del Barça ha respost de forma multitudinària a la crida de les entitats sobiranistes i ha inundat de color groc l'estadi per exigir la llibertat dels presos polítics.El partit, tot i disputar-se amb la lliga ja decidida i amb els de Valverde havent conquerit el doblet, promet ser d'alt voltatge futbolístic. A la graderia, de moment, no ha decebut. Desenes de milers de persones s'han posat d'acord per denunciar la repressió de l'Estat i reclamar, en aquesta ocasió davant els ulls de gairebé tot el món, l'alliberament dels líders independentistes privats de llibertat a Madrid.VIDEOVIDEOVIDEOL'acció reivindicativa de l'afició culer ha tingut lloc encara amb el record, ben present, de l'actuació de la policia espanyola a la final de Copa, on es van requisar samarretes i distintius grocs abans del partit.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)