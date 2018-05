Graupera assoleix l'objectiu de les 30.000 signatures

🎇Ja hem assolit les 30.000 signatures! 🎆Però no ens podem aturar aquí. El proper objectiu: 40.000 signatures per fer veure a partits i organitzacions sobiranistes que unes primàries obertes, transparents i transversals són la millor opció. Signa a https://t.co/I3Ozj9LpoN pic.twitter.com/pcAvX167vj — Primaries.Barcelona (@primaries2019) 6 de maig de 2018

La plataforma Primàries Barcelona engegada per Jordi Graupera ja ha aconseguit l'objectiu de reunir 30.000 signatures per demanar la celebració d'unes primàries conjuntes del sobiranisme i crear una llista unitàtia de cara a les eleccions municipals del 2019. L'objectiu del periodista i filòsof és unir forces per conquerir l'alcaldia de la capital catalana.Ara, tot i haver assolit el principal objectiu, Graupera no es conforma i ha activat una nova crida a través de les xarxes socials per arribar a les 40.000 signatures i fer veure, amb més força i basa social, a partits i organitzacions sobiranistes que "unes primàries obertes, transparents i transversals són la millor opció".Una vegada s'unifiquin les forces, es farien unes votacions per decidir quin candidat hauria de ser l'alcaldable per Barcelona en un procés en què s'hi podria presentar qualsevol persona estigui o no vinculat a un partit. Una vegada fetes les primàries, el projecte engegat per Graupera marcava que qualsevol dels candidats que superés el 15% dels vots tindria dret a formar part de la llista.Un cop assolit el primer objectiu de signatures, la plataforma començarà els contactes formals amb partits i entitats sobiranistes perquè accedeixin a formar part d'aquest projecte. En el moment de la presentació, tan sols Demòcrates de Catalunya va mostrar-se interessat pel procés, mentre que la resta de formacions van demanar parlar de projectes de ciutat.

