L'estafador «seductor» de l'Eixample, detingut de nou a Barcelona

El cas de l'estafador "seductor" de l'Eixample de Barcelona ha estat un dels més sonats dels darrers temps. L'home, de 36 anys, tenia relacions sentimentals amb diverses dones. Quan aquest es guanyava la seva confiança, els robava els efectes personals, les targetes i els números de compte. La policia el tenia identificat des del 2013 i va ser detingut el 27 de març, tot i que el mateix dia va quedar en llibertat provisional. Des d'aquest diumenge torna a estar sota custòdia policial.La Guàrdia Urbana havia emès una ordre de detenció sobre l'estafador després que aquest fes cas omís a diverses citacions judicials en les darreres setmanes. Un veí de la ciutat comtal, però, l'ha vist a prop del seu domici i ha alertat els agents. Tal com avança El Periódico, citant fonts de la investigació, la policia l'ha localitzat, l'ha identificat i l'han traslladat al calabós.El cas el porta el jutjat d'instrucció 25 de Barcelona, que l'investiga per un presumpte delicte d'estafa en relació. No obstant això, el jutjat d'instrucció 2 també tenia una causa oberta contra ell per estafa, i els jutjats penals 1 i 3 de Barcelona tenien cursades ordres de cerca i captura contra ell, per motius similars. El primer cas del qual tenen constància els Mossos és del 2013, tot i que les denúncies van augmentar significativament a partir del 2016.

