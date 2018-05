​Campanya per impedir que l'exèrcit espanyol s'exhibeixi als Jocs Mediterranis

La Coordinadora Tarragona Patrimoni de la Pau ha denunciat l’exhibició aèria militar programada a Tarragona pel 20 de maig en un acte emmarcat en el programa cultural dels Jocs Mediterranis que se celebren enguany a la ciutat.El col·lectiu ha avançat que mostraran el seu rebuig, tant en l’actuació aèria, per part de la Patrulla Àguila i la Unitat de Paracaigudistes, com en un concert de la banda de l'exèrcit programat pel 15 de maig al Teatre Metropol. Amadeu López, membre de la coordinadora, denuncia que “això no és cultura, és militarisme” i rebla que els diners destinats a armament es podrien invertir en altres finalitats. “Denunciem que l’Estat es gasta 45 milions d’euros diaris en el mal anomenat Ministeri de Defensa”, ha etzibat López.En l’acte d’aquest diumenge, la música de l’estudi de flauta Isabel Serra Bargalló ha amenitzat les reflexions d’aquesta associació antimilitarista.

