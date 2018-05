Un detingut per disparar dos trets amb una arma de foc al Raval

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquests divendres, cap a tres quarts de deu de la nit, un home per haver disparat dos trets amb una arma de foc al barri del Raval de Barcelona. La policia catalana va ser alertada de l'incident per un veí que va informar que hi havia un individu que es passejava armat pel carrer Pere Coromines.



Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar diverses patrulles que al cap de poca estona van localitzar al sospitós al carrer. En registrar-lo, li van trobar una arma de foc i les investigacions posteriors van certificar que havia fet dos trets. Per tot plegat, l'home va ser detingut. Els Mossos investiguen ara amb major deteniments els fets. Cap persona va resultar ferida.

