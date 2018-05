La xarxa s'abraona contra la policia espanyola per una polèmica piulada

Esta pregunta no la hicisteis el 1 de octubre.Entrasteis sin preguntarles a los niños catalanes.

¡No olvidamos! ¡Ellos tampoco olvidaran a la @policia ! — Huuligann (@elhuuligan) 6 de maig de 2018

¿Quieres que nuestros agentes visiten tu cole para aprender sobre prevención y seguridad? Colocad una urnas tipo #1O y veréis que rápido vamos y con toral seguridad os daremos unos cuantos porrazos para prevenir que votéis. Ánimo c[email protected]#LlibertatPresosPolitics pic.twitter.com/UuZLyeFxM2 — ʈዞ℮ Ꭻ⋆ʞ℮ℛ🃏 (@the_joker2015) 6 de maig de 2018

No, por Dios, no! La última vez que vinisteis lo destrozasteis... Quedaros en casita. — àngel liceran ll*ll (@AngelLiceran) 6 de maig de 2018

Ahora pedís permiso para entrar en los colegios???. Qué cambio!!! El 1O lo hicisteis arrasando. — lisis (@1309Lisis) 6 de maig de 2018

Vais a entrar destrozando puertas y pegando a ancianos? — Laura O. 🎗 (@Ormellox) 6 de maig de 2018

Ya lo hicisteis el 1 de octubre y la experiencia nos pareció regulín regulag. https://t.co/y5cZJrTA9z — Biel Figueras (@Rincewindcat) 6 de maig de 2018

La policia espanyola s'ha tornat a ficar en un jardí a la xarxa per una piulada al seu perfil oficial a Twitter. En una piulada, en què es mostra un grup de nens amb la cara sense pixelar, es veu uns agents amb un cotxe del cos i el missatge: "Vols que els nostres agents visitin el teu cole per aprendre sobre prevenció i seguretat?".Amb el record de l'1-O ben viu, els usuaris de la xarxa no han trigat a treure punta a la proposta policial. Tot seguit, un recull de publicacions.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)