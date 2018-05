​El Circuit reconeix que la situació política «no ajuda» per tancar el contracte de la Fórmula 1

El Circuit de Barcelona-Catalunya no té "pressa escènica" per negociar el nou contracte de la Fórmula 1 a la instal·lació. Així ho ha assegurat el seu president, Vicenç Aguilera, que ha recordat que el contracte actual finalitza l'any 2019.Aguilera reconeix que el més "lògic" seria que ara es comencés a parlar amb el Govern, però indica que degut a l'actual escenari polític encara no ha estat possible abordar la renovació. "La situació del Govern no ajuda, però tampoc no estem en un moment de crisi i presa escènica tremenda", ha subratllat el responsable del Circuit que ha dit que confia que en les properes setmanes es desbloquegi la situació i s'arribi a un acord perquè es formi un nou executiu.El Circuit de Barcelona – Catalunya va reduir les pèrdues un 30% l'any 2017, fins a situar-les en els 7,5 milions d’euros. Segons Aguilera s'ha dissenyat un pla estratègic per al període 2017-2019, que va en aquesta direcció i que està a l'espera d'obtenir l'aval del futur executiu.Vicenç Aguilera es mostra tranquil i optimista respecte el futur de la Fórmula 1 i del Circuit de Barcelona – Catalunya. El president de la instal·lació afirma que l'actual context polític i l'aplicació de l'article 155 no estan repercutint de forma negativa en l'activitat que es desenvolupa a l'equipament vallesà, tot i que espera que en les properes setmanes es pugui "normalitzar la situació" perquè totes les proves es duguin a terme tal i com estava previst i alhora es pugui encetar un diàleg amb el nou Govern."El contracte de la Fórmula 1 acaba l'any 2019, de manera que el més lògic seria que ara comencéssim a parlar de la renovació", explica Aguilera que tot i que reconeix que el fet que no hi hagi executiu "no ajuda", considera que no s'ha arribat a un escenari de "crisi i presa escènica tremenda per tancar un acord".Aguilera remarca que aquesta prova és "essencial" per al Circuit, tot i que reconeix que és molt cara – costa uns 24 MEUR anuals -. "És cert que la nostra capacitat de generar ingressos està per sota del que ens costa i això suposa un dèficit a nivell de la Societat Circuit SL, però a nivell de país el balanç és positiu", comenta.Aguilera recorda que el Gran Premi de F1 i el Gran Premi de Moto GP són els dos esdeveniments estrella del Circuit i apunta que l'impacte econòmic anual de la instal·lació és de 340 MEUR. Així mateix subrratlla que la recaptació d'impostos derivats d'aquesta activitat ascendeix a 40 MEUR. "La despesa que fa la Generalitat en el Circuit jo la titllaria d'inversió perquè genera activitat econòmica, social i a nivell d'impostos el balanç és positiu", considera.Així mateix indica que l'any 2017 ell Circuit de Barcelona – Catalunya va reduir les pèrdues un 30%, fins a situar-les en els 7,5 MEUR. "Aquesta millora dels resultats es deu a un increment dels ingressos derivats de diversos factors i d'una reducció dels costos que hem tingut perquè hem reorganitzat tots els grans premis", aclareix.En aquesta línia afirma que l'objectiu és que aquesta tendència es mantingui i assegura que s'ha treballat en aquesta direcció per elaborar el Pla Estratègic 2017 - 2019. "El tenim pràcticament acabat però s'ha de validar amb el nou Govern perquè el 76% del Circuit és propietat de la Generalitat", ha assegurat Aguilera.Tot i que no ha volgut desvetllar quines són les línies mestres d'aquest document, sí que ha explicat que una de les apostes es basa en "diversificar l'activitat" per explorar la instal·lació des de vessants que van més enllà de l'àmbit esportiu. Sense anar més lluny, el passat mes d'abril l'equipament va acollir el Daydream Festival, una cita musical que va reunir més de 23.000 persones a Montmeló. Així mateix, el Circuit ha estat escenari d'alguns campionats de la Federació Catalana de Ciclisme recentment.

