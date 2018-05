FOTOS Destrossen el cotxe d'una diputada d'ERC

Un cotxe groc. A qui se li acut. pic.twitter.com/LxgzuU8LFj — Jenn Díaz 🎗 (@JnnDiaz) 6 de maig de 2018

La diputada d'Esquerra Republicana al Parlament, Jenn Díaz, ha denunciat davant els Mossos d'Esquadra que han destrossat el seu cotxe aquesta matinada a Sant Andreu de la Barca. Tal com ha avançat el diari El Món i ha pogut confirmara partir de fonts de la formació independentista, la també escriptora s'ha trobat el vehicle amb els vidres rebentats i els retrovisors destrossats, entre d'altres desperfectes.Díaz ha decidit presentar una denúncia a la policia catalana i la notícia ha corregut com la pólvora al poble, on la diputada republicana és força coneguda. El cotxe ha passat la nit al carrer, en una zona tranquil·la del municipi. La mateixa Jenn Díaz ha compartit a través del seu perfil de Twitter dues fotografies del cotxe. "Un cotxe groc. A qui se li acut", ha ironitzat.Sant Andreu de la Barca és un dels focus mediàtics de la darrera setmana, després que Albert Rivera donés llum a un reportatge del diari El Mundo que assenyalava nou docents de l'Institut el Palau, investigats per "humiliar" fills de guàrdies civils.

