Albiol titlla de «dia de la marmota» la reafirmació de JxCat amb Puigdemont

El president del PPC, Xavier García Albiol, ha criticat aquest diumenge la decisió de JxCat de tornar a intentar la investidura de Carles Puigdemont a través de la modificació de la llei de la Presidència. "A Catalunya tenim el nostre dia de la marmota amb Carles Puigdemont", ha ironitzat Albiol, tot recordant la pel·lícula Atrapat en el temps, protagonitzada per Bill Murray i Andy MacDowell."Puigdemont, com Bill Murray, és una persona que està insistint dia rere dia amb el mateix relat i es troba estancat en una realitat paral·lela", ha continuat el president del PPC en la cloenda del 13è Congrés de Noves Generacions. "La seva única obsessió és presentar-se a la presidència de la Generalitat quan sap que no és viable.Això perjudica a tots els catalans, que a diferència de la pel·lícula no som actors secundaris", ha reblat Albiol, que s'ha congratulat del termini del 22 de maig. "Per sort aquest dia s'acabarà la comèdia i l'independentisme tornarà a la realitat", ha reflexionat en veu alta el líder del PPC.

