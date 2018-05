VÍDEO Impactants imatges d'una riuada inèdita que ha deixat 6 ferits a Ankara

Un episodi de pluja torrencial ha provocat aquest dissabte una gran riuada al cor de la capital de Turquia, Ankara, on s'hi han vist implicats diversos vehicles arrossegats pel fang, i on hi ha hagut sis ferits. Es tracta d'un desastre natural mai vist fins ara a la zona, segons les autoritats de la ciutat.

🎥 [Video] Ankara'da sel felaketi...

Ankara'da öğle saatlerinde bastıran sağanak yağış sele neden oldu. sel sonucu 6 kişi yaralanırken çok sayıda araç sele kapıldı. pic.twitter.com/yhqSjRpBWV — İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) 5 de maig de 2018

El xàfec ha durat, segons els mitjans de comunicació del lloc, uns 9 minuts, suficient com per endur-se per davant tot el que ha trobat, amb persones a l'interior dels vehicles, alguns dels quals han intentat fugir col·lcant-se a sobre dels capós dels cotxes.

