FOTO Retrobament de Junqueras amb el seu pare... mig any després

El vicepresident de la Generalitat de Catalunya, Oriol Junqueras, ha rebut una visita molt especial aquest diumenge. El també president d'ERC s'ha retrobat amb el seu pare a Estremera, Artur Junqueras, de 92 anys. Feia mig any que no es veien, tal com ha apuntat ElNacional.cat , pels impediments del centre penitenciari per introduir el seu nom a la llista de visites. També hi ha pogut entrar un germà del dirigent independentista.També hi ha anat el vicesecretari d'Organització de la formació republicana, Isaac Peraire, que ha explicat en un parell de piulades com ha anat la trobada. "Mai oblidarem que pare i germà hagin de fer cap a 1.400 quilòmetres per veure l'Oriol 40 minuts darrere un vidre i deixar-lo aquí", detalla en una publicació que acompanya una fotografia de tots dos. "No descansarem", sentencia.

