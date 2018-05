FOTOS Així són els nous cartells de tecnologia puntera instal·lats a les autopistes catalanes

El cartell situat a l'autopista C-58. Foto: ACN

Els conductors que circulin per algunes de les principals vies d'accés a l'àrea metropolitana de Barcelona començaran a veure en els propers dies panells de missatgeria variable del Servei Català de Trànsit (SCT) amb més elements gràfics, més colors i lletres més grans. Trànsit estrenarà cinc panells amb tecnologia full matrix, configuració d'una matriu de píxels completa, que li permetrà crear missatges de forma molt més flexible i sense limitacions.Els dispositius actuals tenen un format rígid: una part central per a tres línies de text amb dotze caràcters cadascuna i dues zones laterals on es poden representar imatges de colors. "Això ens limita bastant a l'hora d'informar els usuaris", assenyala la subdirectora general de Gestió del Trànsit, Cristina Pou, que presenta els nous panells d'una forma molt gràfica."Són com una pissarra". De moment, se n'han instal·lat a la C-58, a l'altura de Badia del Vallès; a la C-32, entre el Masnou i Montgat (Maresme); i a la C-31, a l'Hospitalet de Llobregat, i estan en fase de prova. En les properes setmanes, se n'hi sumarà un a la B-23 i un altre a l'AP-7.La configuració tecnològica dels nous panells no limita el disseny dels missatges del Servei Català de Trànsit. Per exemple, les icones i senyals es poden situar en qualsevol punt del tauler, i no només en els laterals, com fins ara, de manera que es podran integrar en els texts. Això permetrà configurar missatges més gràfics, que el conductor ha de poder comprendre de forma més ràpida i senzilla. "El que volem és que l'usuari, amb un cop d'ull al panell, entengui la situació", destaca Pou.També es poden representar, en els nous panells, les lletres més grans per destacar missatges d'especial rellevància -en situacions d'accident, retencions, nevades o boira, per exemple- mentre que, en els actuals, tenen la mateixa mida i s'han de situar en els dotze caràcters de les tres línies reservades per al text, a la zona central. A més, com que la tecnologia 'Full Matrix' permet aprofitar tota la superfície del panell i les lletres poden ser més grans, el camp de visió s'amplia. "Aquesta flexibilitat ens donarà més possibilitats a l'hora d'informar els usuaris amb l'objectiu que reverteixi en la seguretat viària", afirma la subdirectora general de Gestió del Trànsit.Els nous panells són els primers amb tecnologia 'Full Matrix' que s'instal·len a la xarxa viària de l'estat espanyol. S'han ubicat en algunes de les principals vies d'accés a l'àrea metropolitana de Barcelona, concretament en punts estratègics per a la gestió del trànsit. Per exemple, el panell de la C-58 s'ha situat en el punt quilomètric 9,5 en sentit d'entrada a Barcelona, que precedeix una bifurcació i on Trànsit dona informació sobre el temps que trigaran els conductors si continuen per aquesta via o bé agafen l'AP-7. Per donar aquest missatge, el SCT podrà utilitzar a partir d'ara el dibuix d'un cotxe, dues fletxes i rellotges amb el temps que els usuaris necessitaran per arribar a Barcelona.A més del panell de la C-58, ja s'han instal·lat el de la C-32, en sentit d'entrada a Barcelona, i el de la C-31, en sentit de sortida. En les properes setmanes s'han de muntar el de la B-23, entre Pallejà i Sant Andreu de la Barca, en sentit sortida de Barcelona, i el de l'AP-7 en sentit Girona, a l'altura aproximadament de Sant Cugat del Vallès.El projecte comença amb cinc dispositius aquest any i, abans d'ampliar-los a la resta de xarxa viària, Trànsit els vol testar per corroborar que la nova tipologia de missatges funciona. "El conductor s'hi ha d'acostumar, porta molts anys veient la mateix tipologia de missatges", puntualitza Pou, que afegeix: "Quan tinguem consolidats els missatges i els usuaris els entenguin correctament, llavors farem el canvi". La subdirectora general de Gestió del Trànsit apunta que el SCT té planificada l'ampliació del nombre d'aquests panells, tot i que no serà abans d'un any. De moment, els resultats estan sent "molt positius", ressalta.Malgrat que els nous panells són més cars que els actuals, la subdirectora general assegura que es tracta d'un "increment de cost que s'amortitza molt fàcilment per la tecnologia que aporta". En la instal·lació, es canvia el panell, però s'aprofita l'estructura metàl·lica, de manera que es renoven uns dispositius que a la llarga aniran quedant obsolets. Un altre avantatge dels nous panells és que també poden funcionar com els que hi ha instal·lats a tota la xarxa viària.Davant les noves possibilitats, el Servei Català de Trànsit ha proposat un grup de treball amb la resta de països que utilitzen panells amb aquesta tecnologia per treballar de forma conjunta el disseny dels missatges i aconseguir-ne una homogeneïtzació. "Volem que els conductors, independentment del país que vinguin, puguin identificar de la mateixa manera els missatges", diu. De moment, aquest grup de treball s'ha reunit una vegada.

