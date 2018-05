​Detingut un examinador de trànsit per aprovar alumnes a canvi de diners

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat 25 d'abril un funcionari de la Prefectura Provincial de Trànsit de Barcelona per aprovar aspirants en l'examen pràctic del permís de conduir a canvi de diners. El funcionari, de 58 anys i adscrit a l'Oficina Local de Sabadell, demanava als alumnes entre 250 i 400 euros a canvi d'aprovar-vos la prova pràctica.Els agents han acreditat que aquest any haurien aprovat per aquest mètode un total de 10 alumnes. Segons els Mossos, era selectiu en la tria i la gran majoria eren persones immigrants. No es descarta, però, que hi hagi molts més casos, ja que el detingut hauria examinat més de 2.500 alumnes durant el 2017, segons han explicat els Mossos d'Esquadra a través d'un comunicat.La investigació es va iniciar quan la Prefectura de Trànsit de Barcelona va informar dels fets als Mossos després de rebre una denúncia d'una autoescola del Vallès que alertava de les presumptes irregularitats que s'estaven produint per part d'un treballador de l'oficina local de Sabadell.En col·laboració amb la Prefectura de Trànsit, els investigadors van comprovar que el detingut exigia una quantitat econòmica als aspirants a obtenir el permís de conduir si volien ser declarats aptes a la prova de control d'aptituds en vies obertes, conegut com a examen pràctic. En algun cas, l'alumne no va ni arribar a fer la prova i va ser declarat apte per l'examinador.Segons els Mossos, el detingut era selectiu amb els alumnes als quals feia la proposta. Així, la gran majoria eren persones immigrants, majors de 30 anys i que s'havien presentat més d'una vegada a la prova sense èxit. Normalment, els abordava el mateix dia de l'examen.El 25 d'abril, el funcionari va ser detingut acusat dels delictes de suborn, prevaricació i falsificació documental. El dia següent va passar a disposició del jutjat d'instrucció número 2 de Sabadell i el jutge el va deixar en llibertat amb càrrecs i amb mesures cautelars. La investigació continua oberta i els Mossos no descarten noves imputacions o detencions.

