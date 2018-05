Detenen una mare i un fill per un robatori amb força en un domicili a Reus

Els Mossos d'Esquadra van detenir dilluns una dona de 45 anys i un home de 20 anys, veïns de Reus, mare i fill, com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força en un domicili de la capital del Baix Camp. A l'home també se li atribueix un altre delicte de robatori amb força. El primer dels robatoris es va cometre entre el 8 i 11 d'abril, quan el propietari d'una casa al carrer Migdia de Reus va denunciar que li havien sostret dues bicicletes i eines de l'interior d'una caseta situada al seu jardí. Més tard, es va localitzar el telèfon mòbil d'un dels lladres al jardí, i això va permetre l'arrest. El segon robatori va passar el 24 d'abril en un habitatge de l'avinguda Països Catalans, en què la víctima va denunciar que li havien forçat el pany i li havien sostret la bicicleta.Segons el denunciant del primer robatori, els lladres havien accedit al jardí escalant la tanca perimetral de la comunitat i, després, havien saltat una segona tanca que donava al seu domicili. Dos dies més tard, la víctima va entregar als agents un telèfon mòbil que s'havia trobat al seu jardí, possiblement pertanyent a un dels lladres.A partir del segon robatori, els mossos van iniciar una línia d'investigació en què sospitaven d'un home conegut per la policia. Totes les pistes apuntaven que es tractava del mateix autor del primer fet denunciat. Els investigadors van acabar relacionant els dos fets i van concloure que la titular del telèfon mòbil trobat en una de les cases i el seu fill havien participat junts en el primer dels robatoris.Dilluns a la tarda, una patrulla de paisà va observar que un home mirava de manera sospitosa totes les porteries que deixava al seu pas per l'avinguda Països Catalans. Els agents van identificar-lo i el van traslladar a comissaria, ja que coincidia amb l'home buscat. Finalment, va ser detingut per un delicte de robatori amb força i, a més, se'l va acusar del segon robatori, ja que també havia participat amb la seva mare en el robatori de dues bicicletes i eines. La dona va ser detinguda el mateix dia.La dona va declarar dilluns en seu policial amb l'obligatorietat de comparèixer davant del jutge quan sigui requerida mentre que l'home, amb nombrosos antecedents policials per delictes contra el patrimoni, va passar dimarts a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Reus, que en va decretar la seva llibertat amb càrrecs.

