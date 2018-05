El D'A Film Festival 2018 premia el cinema fet per dones

El D'A Film Fest clou l'edició 2018 posant el nom de dues dones als grans guardons del palmarès del certamen: Rima Das i Diana Toucedo. El premi Talents, dotat amb 6.000 euros, ha estat per a la pel·lícula índia Village Rockstars de la directora autodidacta Rima Das. La cinta narra la història d'una nena que somia ser una guitarrista de rock. El jurat ha decidit atorgar-li el guardó "per la seva lluminositat i senzillesa en el retrat del pas a la pubertat".El premi de la crítica de l'edició 2018 ha estat per la cinta Trinta lumes de la directora gallega establerta a Barcelona Diana Toucedo. El primer llargmetratge d'aquesta cineasta tracta sobre la vida i la mort. El jurat ha premiat aquesta producció gallega "pel seu diàleg entre el cinema fantàstic i el documental, conjurant fantasmes i capturant formes de vida en perill d'extinció".El premi Talentses concedeix al millor film de la secció del mateix nom, formada per obres de directors amb menys de dos films en la seva filmografia. Enguany, el jurat ha concedit dues mencions: al film 3/4 del director búlgar Ilian Metev "per la seva creativitat en la posada en escena i l'ús de la paraula en la construcció de la quotidianitat d'una família", i a la pel·lícula catalana Con el viento de la directora Meritxell Colell "per la rellevància d'una història que ens fa reflexionar sobre les responsabilitats que impliquen els vincles de sang".El jurat de la crítica ha fet també una menció al film Ava de la directora iraniana-canadenca Sadaf Foroughi "pel seu domini d'una tradició cinematogràfica i per incorporar un estimulant dispositiu visual al seu retrat social". Per primera vegada, aquest 2018 s'ha concedit el Premi del Públic Sala Jove, l'espai dissenyat per a un públic de 16 a 25 anys. Els espectadors han atorgat aquest guardó a Night is Short, Waklk on Girl, un film anime de Masaaki Yuasa.El Premi del Públic, concedit a partir de les votacions dels espectadors a totes les pel·lícules del festival, es donarà a conèixer dilluns. De moment el rànquing de les preferències del públic l'encapçala The Green Fog, de Guy Maddin, Evan Johnson i Galen Johnson. El 8 de maig començarà el Tour D'A 2018 que portarà una selecció de films del festival a nou poblacions catalanes i vuit ciutats de la resta de l'Estat.

