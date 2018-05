Artadi, sobre Puigdemont: «Serà investit ara o més endavant»

Carles Puigdemont es manté al centre de l'escenari. La reunió de Junts per Catalunya (JxCat) celebrada aquest dissabte a Berlín ha servit per tornar a proposar el cap de l'executiu català a l'exili com a candidat a la presidència de la Generalitat . En aquests termes s'ha expressat aquest que Puigdemont serà investit "ara o més endavant"."Si no pot ser ara, quan el Tribunal Constitucional ens doni la raó sobre la modificació de la Llei de la Presidència, ho farem", ha assegurat qui va ser cap de campanya de la llista del president el 21-D. En una entrevista a RAC1, Artadi ha remarcat que la voluntat de les forces independentistes és evitar eleccions. Malgrat la voluntat expressa d'investir Puigdemont, JxCat no tanca la porta a l'anomenat "pla D", al qual no se'l podrà titllar, en cap cas, de "president titella".La mà dreta d'Eduard Pujol com a portaveu del grup ha remarcat que, en cas que s'investeix una altra persona que no sigui Puigdemont, serà un escenari "més aviat provisional, perquè el que cal fer és restituir el govern legítim".

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)