Guerra interna en el PP: Sáenz de Santamaría i Cospedal, en peu de guerra

Al Partit Popular li creixen els nans. "Història d'una enemistat", titula El Mundo -que també en parla a la seva editorial-. "Una lluita en la cúpula que dura una dècada", concreta El País . Bona part de la premsa espanyola es fa ressò aquest diumenge de la guerra oberta entre les dues dones fortes de la formació popular, Soraya Sáenz de Santamaría i María Dolores de Cospedal.La diada de la Comunitat de Madrid va marcar un punt d'inflexió. En l'acte institucional de recepció de la festivitat, conscients que les càmeres les buscaven, les dues dirigents no van amagar la seva enemistat -inici de la qual el diari del grup Prisa data del 2008, quan Rajoy les va anomenar 2 i 3 del partit- i no van es van dignar, ni tan sols, a mirar-se a la cara. La imatge va avivar la polèmica. Aquest diumenge el diari El Mundo afegeix més llenya al foc i explica que la secretària general del PP va vetar l’entrada de la vicepresidenta espanyola en un dinar de partit Tal com detalla el diari, Sáenz de Santamaría es dirigia a una trobada dels presidents regionals del partit i els portaveus parlamentaris amb Rajoy. A les portes de l'hotel, però, l'encarrega de protocol li va dir que no podia entrar perquè era un acte de partit i no pas de govern. L'ordre de tancar la porta als nassos de la mà dreta del cap de l'executiu central venia d'un col·laborador de María Dolores de Cospedal. L'escena, sempre segons El Mundo, que cita assistents a la convenció, va ser violenta i desagradable.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)