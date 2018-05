VÍDEO Un veí de 90 anys de Valls recita «Oda a Espanya» de Joan Maragall de forma espontània (i molt emotiva)

No et perdis aquest fragment d’Oda a Espanya de Joan Maragall, que avui espontàniament ha recitat el Magí Güell (90 anys) al #VallsPerLaLlibertat pic.twitter.com/KLrVWvlznd — AssembleaValls (@AssembleaValls) 5 de maig de 2018

"Escolta, Espanya, la veu d'un fill que et parla en llengua no castellana. Parlo en la llengua que m'ha donat la terra aspra. En aquesta llengua, pocs t'han parlat; en l'altra, massa", versa el clàssic Oda a Espanya. Aquest dissabte, en un acte de l'ANC a Valls per la llibertat dels presos polítics, el poema de Joan Maragall va ser protagonista gràcies a una acció espontània d'un veí de 90 anys.El seu nom és Magí Güell i va aconseguir emocionar els presents a l'acte recitant un fragment de l'obra de l'escriptor i poeta modernista català. Hores més tard la secció territorial de l'Assemblea a Valls i a l'Alt Camp va compartir el vídeo a les xarxes socials i ja compta amb centenars de reaccions.

