El PP no vol «deixar rastre» del plurilingüisme al País Valencià

Isabel Bonig, la cap de files del Partit Popular al País Valencià, s'ha compromés a Alacant a eliminar tota norma, llei i iniciativa que s'hagi posat en marxa en els tres últims anys en matèria de plurilingüisme i foment i ús del valencià.

Tal com detalla el diari La Veu, la líder del PPCV ha assegurat durant la seva intervenció en l'acte de partit que s'ha organitzat a l'Auditori de la Diputació d'Alacant que eliminarà el requisit lingüístic per a accedir a un lloc de treball en l'Administració. Només el deixarà allà "on sigui necessari" el coneixement del valencià, ha sentenciat enèrgicament Bonig, qui entre uns aplaudiments ensordidors no ha puntualitzat en quins casos caldrà acreditar el domini de la llengua pròpia.



Allò que sí ha remarcat és que tant el president Ximo Puig com Mónica Oltra han fet "xantatge" i han "dividit" els valencians amb la llengua pròpia. Bonig ha recordat que el valencià i el castellà, durant els mandats del PPCV, vivien en harmonia, "amb orgull". Però, ara, es vol "imposar".

Bonig ha defensat el "dret dels pares a triar la llengua d'educació dels fills" perquè "és un dret constitucionalment protegit que el govern de Puig i Oltra vulnera". De tot plegat, la líder popular responsabilitza Puig, a qui, fins i tot, ha tornat a demanar-li la dimissió.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)