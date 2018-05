​Emotiva i encoratjadora carta d'Anna Gabriel des de Ginebra

Txell Bonet durant la seva intervenció en l'acte a favor de l'Anna Gabriel a Sallent. Foto: Pere Fontanals

Un acte polític i la segona tongada de concerts han posat el punt i final aquest dissabte al festival La Resposta. Organitzat pel col·lectiu Sallent Respon i la campanya Free Anna Gabriel, la iniciativa té per objectiu recaptar fons per a la "caixa de resistència solidària" per a l'exdiputada de la CUP, que des de mitjans de febrer està exiliada a la ciutat suïssa de Ginebra.Unes amigues de la cupaire han estat les encarregades de llegir una carta que la mateixa Gabriel ha adreçat als seus convilatans."Gaudiu de vosaltres, que teniu l'honor de formar part de les persones que no es resignen i que encara tenen esperança. Somrieu que guanyarem", ha escrit.Sallent ja es va bolcar amb Anna Gabriel el passat 24 de febrer amb un concert i posterior sopar solidari amb el lema: "Si toquen l'Anna, Sallent Respon". Aleshores es van aconseguir recaptar 6.000 euros, xifra que es confia igualar o superar amb el festival solidari. Segons dades de l'organització, les previsions són bones després de constatar que unes 2.000 persones van participar en les activitats del primer dia , divendres, quan la previsió per al global del festival és d'una assistència de 5.000 persones.La companya de Jordi Cuixart, Txell Bonet, ha deixat clar que "no pensa assumir el paper de víctima". L'afirmació ha arribat després que Xavi Pellicer, d'Alerta Solidària, hagi emfatitzat: "Ens volen víctimes, però som lluitadors" i ha convidat a "somriure", però a "passar l'etapa de la revolta dels somriures".Bonet, que havia estat tot l'acte pendent del mòbil, -"els horaris a la presó no són sempre els mateixos i encara estic pendent de la trucada del Jordi"- ha demanat "contraatacar amb comunió". "No puc evitar pensar en els altres pobles de l'Estat que es troben indefensos davant aquesta repressió", ha explicat.Abans ha intervingut l'exdiputada cupaire Isabel Vallet que ha demanat "no caure en la fal·làcia de creure que l'autonomisme ens donarà sobiranisme". En la mateixa línia, el també exdiputat Josep Manel Busqueta, ha instat els assistents a no oblidar "el que vam construir l'1 d'octubre" perquè "les repúbliques es formen al carrer" i "cometríem una injustícia si oblidéssim que el nostre objectiu és fundar una república, no recuperar unes institucions" que ja són petites.

