​Gerry Adams demana a la comunitat internacional i la UE que donin suport als catalans

L'històric dirigent del Sinn Féin Gerry Adams, ha reclamat a "la comunitat internacional i a la Unió Europea" que es posicionin al costat dels catalans en el conflicte polític amb l'estat espanyol. "Hi haurien de tenir algun paper", ha afegit.En una entrevista al programa de TV3 Preguntes Freqüents feta després de participar en la certificació de la fi d'ETA aquest divendres, Adams s'ha mostrat contrari a l'empresonament dels polítics catalans. "Empresonar la gent per permetre que hi hagi un Parlament o per obrir uns col·legis electorals o permetre mètodes democràtics, no està bé", ha reflexionat.L'històric dirigent del Sinn Féin també ha denunciat que la Unió Europea classifiqui el conflicte d'"afer intern" i ha recordat que es deia el mateix amb el conflicte nord-irlandès. "És clar que no ho era", ha subratllat.

