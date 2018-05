Els advocats dels exiliats veuen el cas català com un «litigi estratègic» per a Europa

L'advocat de Meritxell Serret i Toni Comín, Gonzalo Boye, i el de Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, veuen els processos judicials dels polítics catalans com un "litigi estratègic" europeu.Alonso-Cuevillas considera que "allò que passi a fora tindrà efectes en el que passi a dins" i per aquesta raó creu que s'han de centrar a resoldre els "quatre litigis" a jutjats europeus per aconseguir millores en la resta de processos judicials oberts a l'estat espanyol.En aquesta línia, Boye ha demanat "paciència" i que, quan s'hagin resolt les euroordres que hi ha actives, treballin "tots junts" pel "problema", que segons el lletrat "està a Madrid". Els dos advocats han coincidit en una taula rodona durant el primer Congrés Català en Defensa de l'Estat de Dret que ha organitzat Òmnium Cultura l.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)