Espectacular incendi en una nau d'un polígon de Lleida

Un espectacular incendi s'ha declarat aquest dissabte al vespre en una nau del polígon "El Segre" de Lleida.El foc s'ha originat per causes que s'estan investigant i ha provocat una gran columna de fum que s'ha pogut veure des de centenars de metres. La nau cremada està al costat de la gasolinera de l'Àrea de Guissona i de la rotonda, i ha obligat a desplaçar diversos efectius d'emergències, que han tallat la circulació per extingir l'incendi.

