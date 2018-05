​Detingut un home per intentar matar la parella llençant-la des d'un segon pis a l'Hospitalet

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per intentar matar la seva parella llençant-la des d'un segon pis al barri de Collblanc de l'Hospitalet de Llobregat. La policia catalana ha estat alertada cap a dos quarts de cinc de la matinada d'aquest dissabte de què una dona havia caigut al pati de llums d'un bloc de pisos. La víctima ha estat evacuada a l'hospital amb diverses fractures, però no es tem per la seva vida.Alguns veïns han explicat als mossos que la parella havia discutit just abans que la dona caigués per la finestra. La policia sospita que ha estat l'home qui l'ha llençat des del segon pis, per aquesta raó ha estat arrestat per homicidi en grau de temptativa. L'arrestat passarà a disposició judicial en les pròximes hores.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)