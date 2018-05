JxCat força la via Puigdemont i aboca l'independentisme a un pla D «in extremis»

Noves eleccions!

Per Nom el 5 de maig de 2018 a les 22:30

Després de la nova proposta d'ERC, la majoria en les forces independentistes pot haver canviat i ja no representa el que la gent va votar. La gent els va votar amb un programa i ara volen canviar el guió. Per tant el més honest per part de tothom seria anar a noves eleccions.