Les estelades tenyeixen la gran manifestació per la independència d'Escòcia

Avui s'ha celebrat a Glasgow la manifestació independentista més gran dels últims anys a Escòcia. Guaiteu quina quantitat d'estelades! pic.twitter.com/eVBPAdXZui — Catalans for Yes 🎗️ (@CatalansForYes) 5 de mayo de 2018

Milers d'escocesos han sortit aquest dissabte als carrers de Glasgow per reclamar la celebració d'un segon referèndum d'independència. Amb el lema "Independence Now" s'han pogut veure milers de banderes d'Escòcia, però també estelades i llaços grocs en solidaritat als presos polítics catalans.L'organització ha situat la participació en 80.000 persones mentre que la policia l'ha rebaixat a 35.000. Tot i el ball de xifres, ha estat una de les més nombroses per la independència a Escòcia. Reclamen un segon referèndum sobretot després del Brexit, quan Escòcia va votar majoritàriament a favor de quedar-se a Europa.El moviment independentista català ha estat present a la manifestació. A més d'estelades i llaços grocs, també s'han pogut veure cartells de suport la consellera Clara Ponsatí, exiliada a Escòcia.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)