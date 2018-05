VÍDEO La cap de premsa de Rajoy, amb ganes de «fer una botifarra de collons» als manifestants

El alcalde de Alicante, Luis Barcala recibe en el Ayuntamiento a su compañero de partido y presidente del gobierno, Mariano Rajoy @12tv_es pic.twitter.com/c9qcvuRr9v — Isabel Montaño (@Isabelmont7) 5 de mayo de 2018

M.Rajoy hoy en Alicante en un acto de su partido una vez más , ya que está no es la única, tiene uno de sus numerosos lapsus y olvida el nombre del alcalde de la ciudad..! 👇🏻 pic.twitter.com/78sUNyeSDv — Lola Sánchez-Rex Campillo (@msc84b) 5 de mayo de 2018

Mariano Rajoy ha visitat aquest dissabte Alacant per celebrar que el PP ha recuperat l'alcaldia gràcies a una moció de censura. El president espanyol ha estat rebut per l'alcalde Luis Barcala enmig d'una sonora xiulada a les portes de l'Ajuntament per part d'un grup de pensionistes.Qui no s'ho ha pres amb massa fair play polític ha estat la secretària d'Estat de Comunicació, Carmen Martínez de Castro. "Tinc ganes de fer-los una botifarra de collons i que es fotin", ha assegurat la cap de premsa de Rajoy que ja havia protagonitzat algunes polèmiques sonade s.La visita de Rajoy a Alacant ha continuat sent accidentada. El president espanyola no ha estat capaç de recordar el nom del seu alcalde –Luis Barcala- que recentment ha aconseguit el càrrec després d'una moció de censura. “Estimat alcalde d’Alacant… que així es diu”, ha dit Rajoy, que l’ha salvat el públic entre aplaudiments i riures.En l’acte en sí, Rajoy ha remarcat que el País Valencià no ha de "seguir l'exemple de divisió, enfrontament i invenció de problemes que estan causant tantes dificultats a tants catalans". Per Rajoy, això és "l'últim que necessiten" els valencians. Tant ell com la presidenta popular valenciana, Isabel Bonig, han carregat contra la llei de plurilingüisme educatiu aprovada el passat mes de febrer.

