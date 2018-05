Les paraules de Carles Puyol fa deu anys que ara deixen en evidència Sergio Ramos

La polèmica sobre el passadís al campió de Lliga que s'ha mantingut en les darreres setmanes la va tancar el capità del Reial Madrid, Sergio Ramos, que va confirmar que el seu equip no li faria els honors al Barça abans del clàssic.Les paraules del capità madridista contrasten amb les de Carles Puyol, que l'any 2008 va assegurar que com a barcelonista no li faria el passadís al Reial Madrid, però com a campió de Lliga s'havia de reconèixer el mèrit; "Com a esportista cal reconèixer el campió", va assegurar aleshores el capità culer , que va reblar el seu missatge assegurant que els blancs van ser "justos campions"."És clar que com culé no estic content i no m'agrada", però com esportista s'ha de reconèixer al campió i així ho farem ", va dir el de la Pobla, que considerava que" el Madrid s'ho ha guanyat al camp i cal que ho fem".Aquest dissabte, l'entrenador Zinedine Zidane ha insistit amb la negativa a homenatjar demà el campió al Camp Nou.

