Un home de 84 anys mor atropellat pel seu fill quan feia marxa enrere amb el cotxe

Un home de 84 anys ha mort accidentalment aquest dissabte a Alpicat (Segrià) quan el seu fill l'ha atropellat fent marxa enrere amb el cotxe. Segons informen els Mossos d'Esquadra, els fets han passat cap a quarts de dues del migdia a la finca particular de la família en aquesta població del Segrià.L'home que conduïa el vehicle no ha vist el seu progenitor i l'ha envestit. L'ancià ha quedat malferit i només s'ha pogut certificar la seva mort. Fins al lloc del sinistre s'hi han desplaçat també Bombers i personal del SEM.Els Mossos han obert diligències informatives per enviar-les al jutjat però no acusen el fill de cap tipus de delicte.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)