Catalunya en Comú triarà la nova direcció entre el 29 de juny i el 2 de juliol

Catalunya en Comú celebrarà les eleccions internes per renovar tots els seus òrgans, inclosa la seva direcció, entre el 29 de juny i el 2 de juliol, ha anunciat la formació aquest dissabte en un comunicat. Aquestes serviran per escollir les 30 persones que integraran l’executiva nacional, les 116 persones escollides per circumscripció única i les 74 representants territorials que formaran part del Consell Nacional de Comuns, les 5 persones que constituiran la Comissió de Garanties, i les 5 persones que formaran part de la Comissió de Comptes.Els òrgans tindran un mandat de dos anys i totes les candidatures, que s'han de presentar entre el 21 de maig i el 10 de juny, hauran de garantir un mínim d'un 50% de dones. El tancament del cens electoral i la publicació definitiva de les candidatures es farà el 18 de juny, quan començarà la campanya electoral fins a l'inici de les votacions, que seran de manera telemàtica i podran participar totes les persones inscrites en el partit fins al tancament del cens. La publicació provisional dels resultats es farà el 3 de juliol, tres dies abans de la proclamació definitiva, i el 9 de juliol es constituirà l'Executiva Nacional i el 21 la resta d'òrgans.La Coordinadora Nacional del partit ha pres aquesta decisió en la reunió que ha celebrat a Salt (Girona), en la qual també ha abordat el calendari de desplegament dels espais locals de la formació i ha fixat el decàleg de municipalisme que definirà les candidatures a les eleccions municipals del proper any.Així mateix, ha definit els espais de treball sectorial que formaran part de l'estructura organitzativa de Catalunya en Comú: Feminismes i LGTBI; Acció Social; Economia; Medi ambient i sostenibilitat; Territori, polítiques urbanes i habitatge; Educació; Salut; Treball; Democràcia i justícia; Cultura, i Internacional.

