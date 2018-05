​Polèmica elecció dels finalistes a català de l'any d'«El Periódico»

Els 10 candidats a català de l'any Foto: El Periódico de Catalunya

El Periódico escull cada any el català de l'any. Ho fa després d'un llarg procés de votació popular que acaba amb tres finalistes. Tanmateix, el diari es reserva l'elecció dels deu candidats que inicien aquest procés i, sovint, la tria genera polèmica.Enguany, amb el context polític, el Català de l'Any 2017 comença amb controvèrsia. El diari ha evitat escollir cap polític o líder independentista a la presó o a l'exili ni, per exemple, Josep Lluís Trapero, responsable de la gestió dels atemptats gihadistes de l'agost. En canvi, no ha tingut incovenient de situar entre els escollits a Isabel Coixet, directora de cinema que s'ha posicionat amb molta contundència contra el procés sobiranista.En l'altre extrem se situa Maria del Mar Bonet. La cantautora mallorquina, que per exemple va actuar a la manifestació per demanar la llibertat dels “Jordis”, celebra 50 anys de carrera musical.La resta de candidats són la climatòloga Manola Brunet, l'alpinista Òscar Cadiach, la nedadora Ona Carbonell, el cuiner Jordi Cruz, l'entrenador Xavi Pascual, l'actor Josep Maria Pou, els arquitectes RCR i la directora de cinema Carla Simón.El darrer català de l'any va ser Òscar Camps, de l'ONG Proactiva Open Arms. El guardó el va entregar Carles Puigdemont acompanyat d'Oriol Junqueras.

