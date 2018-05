​Rajoy avisa que el País Valencià no ha de seguir «l'exemple de divisió i enfrontament» de Catalunya

El president del govern espanyol Mariano Rajoy ha advertit aquest dissabte que el País Valencià no ha de "seguir l'exemple de divisió, enfrontament i invenció de problemes que estan causant tantes dificultats a tants catalans". Per Rajoy, això és "l'últim que necessiten" els valencians. El president espanyol ho ha dit en un acte del PP a Alacant, on tant ell com la presidenta popular valenciana, Isabel Bonig, han carregat contra la llei de plurilingüisme educatiu aprovada el passat mes de febrer. Rajoy hi veu "dubtes molt fundats d'inconstitucionalitat" i Bonig s'ha compromès a defensar "el dret dels pares a elegir la llengua en la que volen educar els seus fills" i ha demanat la dimissió del president valencià, Ximo Puig."El govern espanyol estarà sempre amb la llei i el PP estarà defensant la llibertat dels pares d'elegir centre i llengua vehicular per educar els seus fills", ha assegurat Rajoy, que ha dit que volen "dialogar abans de recórrer" la norma i que per això han instat a crear una comissió bilateral.En tot cas, Rajoy ha remarcat que no acceptaran "ni imposicions, ni discriminacions, perquè el castellà i el valencià són llengües cooficials" al País Valencià i "com a tals han de ser protegides pels poders públics sense generar discriminacions lingüístiques de cap classe".Per la seva banda, Bonig ha acusat la Generalitat Valenciana de voler "imposar" i fer "xantatge" amb el model educatiu per "canviar una societat plural i lliure". En aquest sentit, ha recordat sentències que "reconeixen que la llibertat de les famílies estan per sobre de la discrecionalitat de la Generalitat", i ha exigit la dimissió de Puig.Bonig ha afegit que el País Valencià "no transitarà el camí de catalanització que va començar fa 30 anys a Catalunya". "En aquesta terra, la cooficialitat lingüística entre valencià i castellà mai ens ha acomplexat", ha afegit, "els complexos han estat sempre en tots aquells que prefereixen ser catalans de segons a valencians de primera".La presidenta del PP valencià també ha promès que, si tornen a governar el 2019, eliminarà "el requisit lingüístic per l'ingrés a la funció pública" i que el valencià "només sigui obligatori" en els llocs on calgui el seu coneixement. "En la resta serà un mèrit", ha reblat.

