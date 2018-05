​VÍDEOS Atac amb rocs contra un metro ple de treballadors de TMB

Así quedó el #metrobcn después de los actos vándalicos de anoche en la L3 pic.twitter.com/GdCUJB143B — BusBCN (@AutobusesBCN) 5 de maig de 2018

Anoche en la L3 de #metroBCN se produjo un acto gravísimo. En el tren escoba que recoge los empleados de metro, se vivieron momentos de miedo, por actos de grafitti. Ánimos a la gente del Metro pic.twitter.com/S8buc31QLs — BusBCN (@AutobusesBCN) 5 de maig de 2018

Otro video del acto de vandalismo de anoche en la L3 de #metroBCN pic.twitter.com/2NHtf9GIaL — BusBCN (@AutobusesBCN) 5 de maig de 2018

Otro video más, del miedo que se pasó dentro del #metrobcn L3. No es justo acabar tu jornada de trabajo y soportar estos actos, no es justo... pic.twitter.com/9p22IvjaJK — BusBCN (@AutobusesBCN) 5 de maig de 2018

Un grup d'encaputxats va atacar a cops de roc un metro ple amb treballadors de TMB que havien acabat la jornada laboral. Els fets, que van succeir la passada matinada a l'estació de Catalunya de la línia 3, van generar moments de pànic.Fonts de TMB han confirmat a NacióDigital que no hi ha cap ferit malgrat els importants danys materials. Els fets van succeir aquest dissabte cap a les 2.50, uns cinquanta minuts després que finalitzés el servei.Els atacants pretenien pintar el comboi aturat a l'estació de la línia verda i no van dubtar en posar en perill els treballadors de TMB per evitar que iniciés la marxa. Els vídeos penjats per comptes vinculats als empleats del transport públic barceloní mostren els nervis que van patir.El comboi atacat és el denominat tren escombra, que recull els treballadors del metro una vegada han finalitzat la jornada laboral.

