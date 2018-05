Absolt l'estudiant de la UAB acusat de robar una bandera espanyola de SCC

COMUNICAT en torn a l'absolució de l' Arnau, a qui SCC va denunciar anant de la mà de Miguel Angel Aguilar, fiscal en cap de la Fiscalia de delictes d'odi. Ni la fiscalia de delictes d'odi ni SCC aturaran la lluita antifeixista #NoPassaran pic.twitter.com/J5LGRTFK7y — Alerta Solidària (@AlertaSolidaria) 4 de maig de 2018

El jutjat de primera instància i instrucció 4 de Cerdanyola del Vallès ha absolt l'estudiant de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) acusat d'un presumpte delicte lleu de furt d'una bandera espanyola, de l'estand de Societat Civil Catalana (SCC), que tenia muntat al campus, el desembre de 2016.Una resolució que ha donat a conèixer Alerta Solidària en una piulada, acompanyada d'un comunicat. Ha destacat que la sentència demostra que "SCC busca únicament la persecució política indiscriminada" dels estudiants que es reivindiquen com a independentistes i antifeixistes.L'organització ha afegit que, a la vegada, la plataforma unionista "menteix per poder dur a terme una neteja política i ideològica al campus de l'Autònoma amb l'objectiu d'empresonar estudiants que assenyalen els vincles que SCC manté amb el feixisme i la presència de neonazis en els seus actes, manifestacions i en especial a les carpes que organitzen a la UAB".El passat dimecres, tant la defensa com Fiscalia, ja van demanar l'absolució per manca de proves. Així ho ha resolt el dictamen, que ha considerat no provat que l'acusat agafés la bandera ni que la rebés d'una tercera persona.En aquest sentit, els testimonis proposats per SCC van afirmar que "una persona va agafar la bandera i va marxar del lloc" però van reconèixer que no era el jove denunciat i que van perdre de vista aquesta persona, segons ha descrit la sentència.

