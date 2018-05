​Súmate dona suport a Puigdemont: «Estem convençuts que sabrà trobar la solució»

Súmate ha celebrat aquest dissabte la seva assembla general ordinària i ha aprofitat per expressar el seu suport a Puigdemont per trobar el desllorigador a la situació actual: "Estem convençuts que sabrà trobar la solució perquè Catalunya avanci", ha afirmat el vicepresident de Súmate, Manuel Bueno, que no s'ha volgut mullar però sobre la idoneïtat de mantenir el president a l'exili com a candidat."Nosaltres no ens volem involucrar. És un tema dels polítics i estem segurs que estaran a l'alçada. JxCat, ERC i la CUP pactaran la solució més adequada en aquestes circumstàncies excepcionals", ha reflexionat en veu alta el vicepresident de Súmate, que considera que "en pocs dies" hi haurà Govern a Catalunya.Sobre la polèmica a Sant Andreu de la Barca amb professors per "suposat adoctrinament", Bueno afirma que es tracta d'un nou intent d'atac al model d'immersió. "És un tema recurrent. Això sí que és crear fractura i problemes on no n'hi ha", ha sentenciat el número dos de Súmate.

