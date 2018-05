VÍDEO Espectaculars imatges del reflex del cel sobre els arrossars inundats

Arriba la primavera i, amb ella, s’inunden els camps que s’estenen per tot el Delta de l’Ebre. S’inicien aquest mesos en què passejar enmig dels camps ebrencs es convertix en un viatge a un joc de miralls. El cel es reflecteix a la terra i, d’aquesta manera, els arrossars esdevenen una rèplica viva de tot el què hi passa a sobre.Precisament este procés és el què ha filmat el creador audiovisual i fotògraf Jonathan Rius, conegut a les xarxes com a Pinapli. I aquest vídeo amb dron a vista d’ocell n’és el resultat.

