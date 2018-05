Els Mossos aposten pel groc als seus nous cotxes

Los nuevos vehículos de tráfico de los Mossos serán de color amarillo https://t.co/UiIbVGqKfH pic.twitter.com/PuOwEOtuea — La Vanguardia (@LaVanguardia) 5 de maig de 2018

🎥 Avui la Divisió de Trànsit dels Mossos d'Esquadra compleix 20 anys pic.twitter.com/1RA4vGoVGH — ACN (@agenciaacn) 4 de maig de 2018

Canvi radical a la vista dels vehicles de trànsit dels Mossos d'Esquadra. La policia catalana, segons avança La Vanguardia , aposta pel groc als nous cotxes de la divisió dedicada a la seguretat vial.Evidentment, el color groc no té res a veure amb el suport als presos polítics sinó que preténmillorar la visibilitat dels vehicles per part de la resta de conductors. Es tracta d'un color que ja utilitzen altres policies de trànsit com les d'Anglaterra i d'Holanda... i que també estudia la Guàrdia Civil.En els darrers mesos els Mossos han utilitzat a mode de prova un cotxe i una furgoneta amb el nou disseny, com mostra aquesta imatge publicada per La Vanguardia.El canvi coincideix amb el 20è aniversari de l'assumpció de les competències de trànsit per part de la policia catalana. En dues dècades han denunciat fins a 2 milions de conductors per córrer massa i han format quasi 500.000 persones en seguretat vial.

(Mostra el teu compromís amb el model de periodisme independent, honest i de país de NacióDigital, i fes-te subscriptor per una petita aportació mensual. Fes clic aquí per conèixer tots els avantatges i beneficis. Apunta’t a la comunitat de NacióDigital, perquè la informació de qualitat té un valor.)