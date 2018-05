Gabriel Rufián es fa finalment militant d'ERC

Porque aquí no vinimos a hacer cosas fáciles.https://t.co/hCT02KBB4b — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 5 de maig de 2018

Gabriel Rufián és des d'aquest dissabte militant d'ERC a tots els efectes. Cap de llista dels republicans per dues vegades a les eleccions espanyoles, és diputat al Congrés des del 2015. Ara, ha deixat la condició d'independent i ja té el carnet de la formació dirigida per Oriol Junqueras. Ho ha anunciat a través d'un article a El Periódico on assegura que ho fa per Junqueras i per la seva família, per Joan Tardà, per la resta de diputats i senadors republicans, pels presos i exiliats del partit i per “500 raons més”.Recentment ERC també ha incorporat un altre indepedent il·lustre, l'exsocialista Ernest Maragall

