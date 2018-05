​Cau un grup criminal que havia robat més de 285.000 euros en joieries d'arreu de Catalunya

Estaven especialitzats en els robatoris a joieries de tot Catalunya. S'havien endut joies x valor de 285.000 €. 6 dels 8 detinguts han ingressat a presó https://t.co/UB0W09lVdz pic.twitter.com/6cQ4sDJFJr — Mossos (@mossos) 5 de mayo de 2018

Els Mossos d'Esquadra han desarticulat un grup criminal especialitzat que havia robat més de 285.000 euros en joieries d'arreu de Catalunya. La policia catalana ha detingut vuit persones –cinc homes i tres dones- per un total de nou robatoris amb força i cinc furts en establiments de joieria de Tarragona, Girona, Mataró i Barcelona.Els assalts s'havien produït a finals del 2017 i l'organització criminal seguia un mateix modus operandi: tenien com a objectiu les joieries ubicades en centres comercials i actuaven a les franges horàries amb menys afluència de gent per cometre els robatoris, generalment al migdia i primera hora de la tarda. Entre tres i sis persones del grup entraven en el local de forma esgraonada per tal de no alarmar els treballadors. Un cop a l'interior, mentre els uns distreien els dependents els altres ho aprofitaven per violentar els expositors de l'establiment o furtaven les joies exposades a l'abast del públic.Un cop les havien aconseguit marxaven ràpidament de la joieria sense que -en la majoria dels casos- els treballadors s'haguessin adonat del robatori. La Unitat Central de Multireincidents i la Unitat d'Investigació de la comissaria de Sants Montjuïc van iniciar una investigació que va permetre acreditar que els robatoris havien estat comesos per membres d'un mateix grup amb un alt grau d'especialització que els permetia vulnerar els panys i elements de seguretat dels expositors d'una manera molt ràpida i sense cridar l'atenció dels treballadors. També van comprovar que els integrants del grup tenien una gran mobilitat i actuaven tant a Catalunya i com a l'estranger.Fruit de les indagacions policials es va identificar un integrant del grup i se'l va poder relacionar amb altres persones que ja havien estat detingudes per fets similars i amb les quals haurien perpetrat diversos robatoris a diverses joieries del territori. Els investigadors van detectar que una part dels membres d'aquest grup tenien intenció de marxar del país per continuar operant a França. Per aquest motiu el dia 25 d'abril es va establir un operatiu policial que va permetre detenir vuit persones. El mateix dia es van realitzar tres entrades i escorcolls en els domicilis dels detinguts, dues a l'Hospitalet de Llobregat i una a Nou Barris. En el decurs dels escorcolls els agents van intervenir eines per poder forçar els aparadors com ara claus falses i rossinyols, peces de roba que els autors havien fet servir en els robatoris i documents que acreditaven l'enviament puntual de diners a Colòmbia.Els policies van poder comprovar que els membres d'aquest grup ja havien estat detinguts a Catalunya per fets similars l'any 2017. L'activitat delictiva d'aquest grup els ha proporcionat prop de 285.000 euros en joies mentre han estat operant a Catalunya. Els vuit detinguts, de nacionalitat colombiana, van passar a disposició judicial el 27 d'abril. El jutge va decretar l'ingrés a presó per a sis dels lladres, quatre homes i dues de les dones, i llibertat amb càrrecs per a la resta. La investigació continua oberta i no es descarten més detencions.

