L'emotiu record de Rull per al seu fill el dia del seu aniversari

Avui el meu fill Bernat fa 9 anys. Jo no podré ser amb ell. Un jutge ha decidit tancar-nos per haver posat les urnes. Mentrestant, el TC va emparar els feixistes condemnats per l’agressió a Blanquerna perquè poguessin estar amb els seus fills petits. #justíciamarcaespanya pic.twitter.com/d1jLDzIHH5 — Josep Rull i Andreu 🎗 (@joseprull) 5 de mayo de 2018

Josep Rull ha recordat aquest dissabte des de la presó d’Estremera que és l’aniversari del seu fill. “Avui el meu fill Bernat fa 9 anys. Jo no podré ser amb ell”. El conseller de Territori remarca que “un jutge ha decidit tancar-nos per haver posat les urnes” i critica que “el TC va emparar els feixistes condemnats per l’agressió a Blanquerna perquè poguessin estar amb els seus fills petits”.Fa pocs dies que el polític terrassenc torna a compartir cel·la amb Jordi Turull. Ja havien estat junts el primer cop que van ingressar a Estremera, però des que van tornar a entrar al centre penitenciari el passat 23 de març, la direcció havia optat per posar-los en mòduls diferents.

