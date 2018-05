L'alcaldessa de Berga serà jutjada per no retirar l'estelada

El judici a l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, per no haver despenjat l'estelada del balcó de l'Ajuntament se celebrarà el proper dia 21 de maig al jutjat penal 2 de Manresa. L'alcaldessa de la CUP, tanmateix, encara no ha decidit si hi compareixerà, segons han confirmat fonts del seu entorn a. La Fiscalia demana la seva inhabilitació i una multa de 540 euros.Venturós està acusada de dos delictes electorals per no haver retirat l'estelada del consistori durant les eleccions del 27 de setembre del 2015 -al Parlament de Catalunya- i el 20 de desembre del mateix any -al Congrés dels Diputats-. Pels dos delictes es va negar a declarar davant del jutge de Berga, apel·lant a la desobediència.En les dues citacions es va informar a Venturós de les conseqüències que podia comportar la no compareixença davant del magistrat i va ser en la darrera, el 17 d’octubre de 2016, quan el jutge va demanar un informe al fiscal, que va sol·licitar-ne la detenció. Finalment, el jutge va dictar l'ordre, que va generar polèmica i va portar la gent al carrer el 4 de novembre de 2016. Malgrat que el jutjat d'instrucció de Berga va acordar el sobresseïment lliure de la causa seguida contra l'alcaldessa de Berga, la secció setena de l'Audiència Provincial de Barcelona, atenent la petició de la Fiscalia, va reobrir la causa ara fa un any.

